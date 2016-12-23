(Görüntülü Haber) Malatya'da kaza: 6 yaralı

Mikail PELIT/MALATYA, () Malatya'da akşam saatlerinde Çöşnük Kavşağında Mehmet Çitil yönetimindeki 44 T 1231 plakalı ticari taksi ile sürücü ismi öğrenilemeyen 34 PU 8471 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası çevredeki sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirirken olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye kurtarma ekibi sevk edildi. Ticari taksi içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılırken Ali Ş. (21), Mehmet G., (71) ve Remziye G., (54) 112 Acil Ambulansları ile Malatya Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken Ticari taksi sürücüsü Mehmet Çitil ve araçta müşteri olarak bulunan isimleri öğrenilemeyen 2 kişi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.