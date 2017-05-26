(Görüntülü Haber) Malatya'da belediye otobüsüne kamyon çarptı: Yaralılar var (1)
Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Sütlüce mahallesinden şehir merkezine gelen büyükşehir belediyesine ait otobüse arkadan kamyon çarptı. Kazada yaralılar olduğu bildirildi.
26 Mayıs 2017 Cuma 13:27
Malatya'nın Yazıhan ilçesine bağlı Sütlüce mahallesinden şehir merkezine gelen büyükşehir belediyesine ait otobüse arkadan kamyon çarptı. Kazada yaralılar olduğu bildirildi.
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