NİĞDE, () - NİĞDE'nin Ulukışla İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 5 yaylacı ve 300 keçi kurtarıldı. Bölgede 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Ulukışla İlçesi'ne bağlı Horoz Köyü'nün Asmacık Yaylası'nda hayvancılık yapan 5 kişi yaklaşık 300 keçiyle birlikte mahsur kaldı. Bir ağıla sığınmayı başaran yaylacılar jandarmayı arayarak yardım istedi. AFAD ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 10 saat süren yoğun çalışması sonucu mahsur kalan 5 yaylacıya ulaşıldı. Yaylacıların ve yanlarında bulunan yaklaşık 300 keçinin durumlarının iyi olduğu bildirildi.
(Görüntülü Haber) Mahsur kalan yaylacılar kurtarıldı
NİĞDE, () - NİĞDE'nin Ulukışla İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 5 yaylacı ve 300 keçi kurtarıldı. Bölgede 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Ulukışla İlçesi'ne bağlı Horoz Köyü'nün...
25 Aralık 2016 Pazar 15:14
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.