Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli görüştü
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri...
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...

(Görüntülü Haber) Mahsur kalan yaylacılar kurtarıldı

NİĞDE, () - NİĞDE'nin Ulukışla İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 5 yaylacı ve 300 keçi kurtarıldı. Bölgede 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Ulukışla İlçesi'ne bağlı Horoz Köyü'nün...

NİĞDE, () - NİĞDE'nin Ulukışla İlçesi'nde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 5 yaylacı ve 300 keçi kurtarıldı. Bölgede 2 gündür etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Ulukışla İlçesi'ne bağlı Horoz Köyü'nün Asmacık Yaylası'nda hayvancılık yapan 5 kişi yaklaşık 300 keçiyle birlikte mahsur kaldı. Bir ağıla sığınmayı başaran yaylacılar jandarmayı arayarak yardım istedi. AFAD ve UMKE ekiplerinin yaklaşık 10 saat süren yoğun çalışması sonucu mahsur kalan 5 yaylacıya ulaşıldı. Yaylacıların ve yanlarında bulunan yaklaşık 300 keçinin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55