(Görüntülü Haber) Mahsur kalan köylü 7 saat sonra kurtarıldı

ERZİNCAN'da mantar toplamak için dağa çıkan ve bir kayanın üzerinde mahsur kalan 48 yaşındaki Murat Kafkas, AFAD ekipleri tarafından 7 saat süren çalışma sonucu kurtarıldı.



Üzümlü İlçesine bağlı Bayırbağ Köyü’nde yaşayan Murat Kafkas, dün mantar toplamak için yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğindeki Keşiş Dağı’na tırmandı. Havanın kararması ile bir uçurumun kenarında mahsur kalan Kafkas, bulunduğu yerden inemeyince, jandarmayı arayarak yardım istedi. Durumun AFAD ekiplerine bildirilmesinin ardından yaklaşık 5 saat sonra bölgeye ulaşan ekipler, uzun uğraşlar sonucu halat yardımı ile Murat Kafkas'ı bulunduğu uçurumdan kurtardı. Gece geç saatlere kadar devam eden kurtarma çalışmasının ardından Murat Kafkas, bölgeye ulaşan sağlık ekipleri tarafından muayene edildikten sonra ambulansla hastaneye götürüldü. Murat Kafkas'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.