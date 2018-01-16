(Görüntülü Haber) Mağazadan para çalma anı kameralara yansıdı

İsa ÇİÇEK SAPANCA(Sakarya), () SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde bir giyim mağazasının kasasından para çalan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı. 4 gün önce Sapanca Rüstempaşa Mahallesi Lise Sokak'ta bulunan bir kadın giyim mağazasında meydana gelen olayda, mağazanın önünden geçmekte olan kişi içeride kimsenin olmadığını görerek iş yerine girdi. Kasaya yönelen hırsız, kasayı açarak bir miktar para çalıp iş yerinden çıktı. Olay sonrası kasada bir miktar paranın eksik olduğunu gören mağaza çalışanı, güvenlik kamerası kayıtlarını izlediğinde hırsızlık olayını fark ederek polise haber verdi. İş yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Mağazanın önünde sigara içerek etrafa bakan kişinin içeride kimsenin olmadığına emin olduktan sonra içeri girip kasadan para çalmasının güvenlik kameralarına yansıdığı görülürken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.