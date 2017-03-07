(Görüntülü Haber) Maganda kurşunu davasında beraat çıktı

Salih ÜÇTEPE/ADANA, () - ADANA'da bir düğünde havaya ateş ederek 13 yaşındaki Doğan Özdemir'in ölümüne neden oldukları iddiasıyla yargılanan 2'si tutuklu 3 sanık olası kasıtla adam öldürme suçundan delil yetersizliğinden beraat ederken, sanıklardan 2'sine rühsatsız silah taşımak sucundan 12'şer bin lira para cezası verildi. 12 Kasım'da merkez Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi 13082 sokakta meydana gelen olayda sokakta düzenlenen düğünde, iddiaya göre gelinin babası 51 yaşındaki Medeni Ayırmaç, 25 yaşındaki Hamza Çelik ve damat 26 yaşındaki Reşat Sönmez havaya doğru tabancalarla ateş etti. Seken kurşunlardan birinin isabet ettiği Doğan Özdemir hayatını kaybetti. Medeni Ayırmaç ile Hamza Çelik tutuklanırken, damat Reşat Sönmez tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER Haklarında olası kasıtla adam öldürme suçundan 25'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan 3 sanık bugün hakim karşısına çıktı. Suçlamayı kabul etmeyen Medeni Ayırmaç, "Kuru sıkı tabanca ile havaya ateş ettim" dedi. Hamza Çelik ise kayınpederi Medeni Ayırmaç'tan kuru sıkı tabancayı alarak havaya doğru bir el ateş ettiğini öne sürerek suçlamayı kabul etmedi. Reşat Sönmez silah kullanmadığını belirterek, "Düğünde bir çok kişiyle tokalaştım. Elimdeki barut izi bu sebepten çıkmış olabilir" diye savunma yaptı. TAHLİYE OLDULAR Mahkeme heyeti, 3 sanığın da olası kasıtla öldürme suçundan delil yetersizliğinden beraatlerine karar verdi. Hamza Çelik ile Medeni Ayırmaç'a genel güvenliği tehlikeye sokmak ve ruhsatsız silah suçlarından 12'şer bin lira adli para cezası veren mahkeme heyeti, Reşat Sönmez'e herhangi bir ceza vermedi. DURUŞMA SONRASI KAVGA ÇIKTI Duruşmanın bitmesinin ardından adliye binasının dışına çıkan taraflar tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sonrası taraflar birbirine girdi. Polis ekipleri güçlükle kavgayı yatıştırırken ölen çocuğun babası Mehmet Özdemir, düğünde Medeni Ayırmaç'ın gerçek silah kullandığını söyleyerek karar tepki gösterdi.