(Görüntülü Haber) Maden ocağında çalışan Suriyeli 2 kardeşe DEAŞ gözaltısı

MUĞLA'da, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Suriye uyruklu 2 kardeş yakalandı. DEAŞ adına çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan 2 kardeşin, şüphe çekmemek için mermer ocağında çalıştıkları öğrenildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriye uyruklu iki kardeş S.I. ve H.I.'nin Yatağan ilçesinde olduğunu belirledi. Fiziki ve teknik takibin ardından bugün sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli kaldıkları evde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerlerinde ve evlerinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen S.I. ve H.I., sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Profesyonel olarak araç ve bıçak kullanma tekniğine sahip oldukları öğrenilen 2 kardeşin, şüphe çekmemek ve yakalanmamak için Yatağan'daki bir mermer ocağında işe girdikleri öğrenildi.