(Görüntülü Haber) Maçta başına fayans atılan genç, KPSS'yi kaçırdı

Gökhan CEYLAN/SİVAS, () - SİVASSPOR ile Yeni Malatyaspor arasında oynanan TFF 1'inci Lig şampiyonluk maçında rakip takım taraftarlarının attığı fayansın başına isabet etmesiyle yaralanan 28 yaşındaki Uğur Öztürk, ertesi gün yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) giremedi. Şimşek, "Atan kişiden, güvenlik güçlerinden ve Malatyaspor'dan şikayetçi olacağım" dedi. TFF 1'inci Lig'in son haftasında geçen cumartesi günü 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan Yeni Malatyaspor maçından 4-0 galip ayrılan Sivasspor, şampiyon olarak Süper Lig'e çıktı. Karşılaşmanın ikinci yarısında, iddiaya göre misafir takım tribünlerinden VIP tribününe yabancı maddeler atıldı. Cumhuriyet Üniversitesi, Yönetim Bilişim Sistemleri yüksek lisans öğrencisi Uğur Öztürk de tuvaletten sökülerek üzerine atılan fayans parçasının başına isabet etmesi sonucu yaralandı. Ailesi ve arkadaşları ile birlikte maça gittiğini belirten Öztürk, "Maç başladıktan sonra Malatyasporlu taraftarlar sürekli yabancı maddeler attı üzerimize. Çakmak, bozuk para, koltuk parçaları ve hatta cep telefonu attılar yukarıdan. Aldım telefonu güvenlik görevlilerine verdim ancak bir değerlendirmede bulunmadılar. Daha sonra tuvaletten kırdıkları fayans parçasını kafama attılar. Şu anda kafamda 8 dikiş var" dedi. 'ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM' Tedavisinin ardından karakola gittiğini belirten Öztürk, "İfademi verdim, şikayetçi olacağımı söyledim. Avukatım aracılığıyla dava açacağım. İlk başta atan kişiden, daha sonra güvenlik güçlerinden ve Malatyaspor'dan şikayetçi olacağım. Ben maç günü hastaneye saat 20.00'de gittim.22.30'a kadar da kanamamı durduramadılar. O halsizlik ve yorgunlukla da ayağa kalkamadığım için ertesi gün yapılan KPSS'ye de giremedim. Yani 6-7 aylık bir emeğim vardı, o emeğim de boşa gitmiş oldu" dedi. Polis ekiplerinin maçtaki güvenlik kameraları görüntüleri incelemeye aldığı ve yaralanmaya neden olan konuk ekip taraftarını belirlemeye çalıştığı öğrenildi.