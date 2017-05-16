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(Görüntülü Haber) Maçka’da PKK’lı teröristlerle çatışma çıktı; 1 asker yaralı (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Maçka'da meydana gelen çatışmayla ilgili olarak Trabzon Valiliği’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Maçka ilçemiz kırsalında icra edilen önleyici güvenlik faaliyeti esnasında sağlanan temasta 1 Uzman...

VALİLİKTEN AÇIKLAMA Maçka'da meydana gelen çatışmayla ilgili olarak Trabzon Valiliği’nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Maçka ilçemiz kırsalında icra edilen önleyici güvenlik faaliyeti esnasında sağlanan temasta 1 Uzman Jandarma personeli yaralanmış olup, faillerin etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.

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