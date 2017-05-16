(Görüntülü Haber) Maçka’da PKK’lı teröristlerle çatışma çıktı; 1 asker şehit (4) //Fotoğraflar//

MAÇKA (Trabzon), () - TRABZON’un Maçka İlçesi kırsal alanında devriye gezen jandarma ekipleri ile PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan 24 yaşındaki Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Bölgede operasyonlar sürüyor. Olay bugün Karaağaç Yaylası mevkiinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. Devriye görevinde bulunan jandarmalar bir grup PKK'lı teröristle karşılaştı. Çıkan çatışmada, teröristlerin açtığı ilk ateşle Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz, ağır yaralandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Karaağaç Yaylası mevkii giriş ve çıkışlara kapatılırken, bölgeye diğer illerden de takviye birlikler sevk edildi. PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede başlatılan geniş çaplı operasyon sürdürülüyor.