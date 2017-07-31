(Görüntülü Haber)Maçka parkı'ndaki kadınlar adliyede

Ümit TÜRK, İstanbul Maçka Parkı'nda bir özel güvenlik görevlisi tarafından, giydiği kıyafetinden dolayı parktan çıkarılmak istenen 24 yaşındaki Çağla Kara ve arkadaşı Burcu Şentürk, özel güvenlikçi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmak için adliyeye geldi. Şişli'deki Maçka Demokrasi Parkı'nda önceki gün arkadaşıyla parkta bulunduğu sırada bir özel güvenlik görevlisinin, giydiği kıyafetin uygunsuz olduğunu söyleyerek parktan çıkmasını istediğini söyleyen moda tasarımcısı Çağla Kara ile arkadaşı Burcu Şentürk bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Özel güvenlik görevlisi hakkında iki konuda şikayette bulunacaklarını belirten Kara, "Birincisi kıyafet özgürlüğümüze karışılması ikincisi de çok çirkin bir iftiraya uğramamızdan kaynaklı olacak" dedi. Bu olayın kendisiyle birlikte son bulmasını ve hiçbir kadının bu tip olaylarla karşılaşmamasını umduğunu dile getiren Kara, destek veren herkese teşekkür ettiğini söyledi. Kara, avukatının beklediğini gelmesi durumunda suç duyurusu dilekçesini savcılığa ileteceğini söyledi. Burcu Şentürk'te yaşadıkları olayın herkesin başına gelebileceğini ifade ederek, bu olayın herhangi siyasi bir bağlantısının olmadığını ve herhangi bir örgüt ya da kurumla ilgisinin bulunmadığını, destek verenlerin de insani açıdan destekte bulunduğunu söyledi. Çağla Kara, olayın yaşandığı ana ilişkin de şunları anlattı; "O gün beyefendi, 'burada böyle gezemezsin, buna izin vermem' dedi. Ben de, 'buna sen karışamazsın' dedim. Sonra tartışma oldu. Arkamda genç bir çocuk vardı. Beni savundu. Ufak bir tartışma oldu ve bu konu kapandı. Ben o an olay kapandığı için şikayetçi olmadım. Akşamında beyefendi polisleri çağırdı. Polislere benim hakkımda iftira atmış, göğüslerimi açıp insanları rahatsız ettiğimi söylemiş. O an çevrede insanlar olmasaydı, belki de karakolda kendimizi savunamayacak bir noktada olabilirdik. Allahtan insanlar vardı ve bize şahit oldular. İftira olduğunu kanıtladılar. Yoksa iftira çok kötü bir hayata dönüşebilirdi bizim için" Genç kadınlara destek olmak için adliyeye gelen "Kıyafetime Dokunma Topluluğu" üyesi Dilber Sünetçioğlu da, "Çağla'nın yaşadığı çok çirkin bir olay. Cumartesi günü yaptığımız eylemin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha gösterdi. Kimsenin kimseye, giyiminden, kuşamından, dolaştığı yere karışmaya hakkı yoktur. Oradaki görevli arkadaş parktaki insanların güvenliğinden sorumlu. Onları taciz edemez. Haddini bilmesi gerekir. Biz kadınlar olarak Çağla kardeşimizin arkasındayız. Davanın sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.