(Görüntülü Haber) Maçka kırsalında operasyonlar sürüyor

MAÇKA (Trabzon), () - TRABZON'un Maçka İlçesi kırsalında dün Jandarma Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz’ün şehit düştüğü çatışma sonrasında PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonlar sürüyor.



Giresun’dan gelen Jandarma Komando ekiplerinin yanı sıra Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekat ve Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerinin bölgede başlattığı arama- tarama çalışmaları devam ediyor. Yoğun sisin etkisini sürdürdüğü bölgede Karaağaç Yaylası'na giden yoldan yaya ve araç geçişlerine izin verilmiyor, zırhlı araçlar sürekli devriye görevi yapıyor.



Bu arada, bölgede ormanlık alanda farklı yerlere daha önce yerleştirilen foto kapanlardan alınan görüntülerle PKK’lıların 4 kişi olduğunun belirlendiği öğrenildi.



