(Görüntülü Haber) Maçka'da polis otosu dereye uçtu: 1 şehit, 1 yaralı, 1 kayıp (2) 

Selçuk BAŞAR/MAÇKA (Trabzon), () - TRABZON’un Maçka ilçesinde, uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine şüphelenilen aracı takibe alan 3 polis memurunun içinde olduğu ekip otosu, kontrolden çıkıp, dereye uçtu. Kazada Yunus Çavdar (35) şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralandı, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılıp, kayboldu. Kayıp polis memuru için 200 kişilik ekiple arama çalışması başlatıldı.



Kaza, saat 01:30 sıralarında, ilçeye bağlı Çatak Köprüsü mevkisinde meydana geldi. Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli 3 polis memuru, 61 DL 809 plakalı ekip otosuyla, Gümüşhane yönünden gelen ve uyuşturucu taşındığı ihbarı yapılan aracı takibe aldı. Takip sırasında sürücüsünün kontrolünden çıkan polis otosu, Değirmen Deresi'ne uçtu. Kazada polis memurları Yunus Çavdar şehit olurken, İzzet Kazaz hafif yaralandı, Mehmet Ayan ise suda akıntıya kapılarak, kayboldu. İhbarla olay yerine gelen AFAD ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla şehit polis Çavdar’ın cenazesi, araçtan çıkarıldı. Yola çıkmayı başaran yaralı polis Kazaz ise ambulansla götürüldüğü Maçka Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Şehit polis memuru Yunus Çavdar’ın cenazesi, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.



200 KİŞİLİK EKİP, ARAMA BAŞLATTI



Kazada, suda akıntıya kapılarak, kaybolan polis memuru Mehmet Ayan’ın bulunması için sabah saatlerinde, bölgede arama çalışması başlatıldı. AFAD, UMKE, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin karadan sürdürdüğü arama çalışmalarına, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait helikopterle havadan destek verildi. Sahil Güvenlik ve polis dalgıç ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarına Maçkalılar da kıyıdan eşlik etti. 200 kişilik arama ekibi, kazanın meydana geldiği Çatak Köprüsü'nden başlayarak, denize kadar olan 25 kilometrelik alanı tarayacak.



Trabzon AFAD İl Müdürü Ömer Kıratlı, arama çalışmasına ilişkin “Sonuç almayı ümit ediyoruz. Bulana kadar arama çalışmalarımız sürecek” dedi.



‘DOĞDUĞUM TOPRAKLARA HİZMET ETMEK İSTİYORUM’



Öte yandan kazada şehit olan polis memuru Yunus Çavdar’ın, 6 yıl Siirt’te görev yaptığı, başarılı çalışmaları dolayısıyla ‘Üstün Başarı Belgesi’ ile ödüllendirildiği öğrenildi. Düzenlenen törenle ödülünü alan Çavdar'ın, "Doğduğum topraklara da hizmet etmek istiyorum" diyerek, tayinini memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine aldırdığı belirtildi.



Şehit polis Çavdar’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.



