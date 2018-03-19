* Kadıköy'de yüzleri maskeli 4 kişi, lüks sitedeki bir evden çelik para kasasını alarak kayıplara karıştı. Haber: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi'nde lüks sitede gerçekleştirilen çelik kasa hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay dün saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Maskeli 4 kişi beyaz bir ciple evin önüne geldi. Ellerinde ki sert cisimle salon camını kıran hırsızlar evin içine girerek para kasasını aldı. Aracın içinde kişi evin kapısına yanaştı. Hırsızlar çelik kasayı aracın bagajına koymaya çalışırken zorlandı. Kısa sürede kasayı çalan hırsızlar, geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı sitenin güvenlik kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
(Görüntülü Haber) Lüks sitede kasa hırsızlığı kamerada
* Kadıköy'de yüzleri maskeli 4 kişi, lüks sitedeki bir evden çelik para kasasını alarak kayıplara karıştı. Haber: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL Kadıköy Fenerbahçe Mahallesi'nde lüks sitede gerçekleştirilen çelik kasa hırsızlığı...
19 Mart 2018 Pazartesi 12:41
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