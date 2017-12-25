Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Deprem uzmanı Gündoğdu: Taşınmadan önce Gemlik'teki fay için ciddi araştırma yapılmalı
Deprem uzmanı Gündoğdu'den ciddi uyarı
Tuzla'da yoğun koku paniği; kimyasal atık tehlikesi
Tuzlada halk geceyi ayakta geçirdi
Şemdinli'den acı haber: 3 asker Şehit
Şemdinli'den acı haber: 2 asker...

(Görüntülü Haber) Lüks otomobiller, otoparkta çürümeye terk edildi

ADANA'’da çoğunluğu hacizli ve vergi borcu olan çok sayıda lüks araç yediemin otoparklarında kaderine terk edildi. Kentte yıllardan bu yana yediemin otoparkı işleten Hasan Basri Pamuk, otoparklarında 100'ü lüks olmak üzere 1000'e yakın...

ADANA'’da çoğunluğu hacizli ve vergi borcu olan çok sayıda lüks araç yediemin otoparklarında kaderine terk edildi. Kentte yıllardan bu yana yediemin otoparkı işleten Hasan Basri Pamuk, otoparklarında 100'ü lüks olmak üzere 1000'e yakın araç bulunduğunu söyledi. Pamut, 2009 yılından bu yana işletmecilik yaptığını belirterek, "Piyasa değeri 300 bin liraya olan otomobil var, genellikle hacizli, sigortasız veya vergisi yatırılmayan araçlar geliyor" dedi. Araçların çürümeye başladığınıda belirten Pamuk, şöyle konuştu: "Araçların bakımları yapılmıyor, hava şartları ve kötü koşullarda eklenince bir çoğu çürümeye başladı. Milli servet burada yok oluyor, devletimizin bu otomobilleri değerlendirmesi lazım. Otaparkta yer kalmadı, kendi özel araçlarımızı bile dışarıya koyuyoruz."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,