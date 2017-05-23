Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktuğu belirtilen şebekeye yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. 6 aylık takibin ardından 20 adrese yapılan operasyonda 46 kişi gözaltına alındı. İFADE VERİYOR Gözaltına alınanlar arasında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan da var. Maslak'taki İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen Tufan'ın şu sıralarda ifade verdiği öğrenildi. GÖZALTI SAYISI ARTABİLİR Soruşturması sürerken, gözaltı sayısının da artabileceği belirtildi.
(Görüntülü Haber) (lüks aracın jandarmaya getiriliş görüntüsüyle) Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan gözaltında
Haber-Kamera: İhsan YALÇIN / İstanbul İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurda kaçak yollarla ve sahte belgelerle lüks araç soktuğu belirtilen şebekeye yönelik bu sabah operasyon düzenlendi. 6 aylık takibin ardından...
23 Mayıs 2017 Salı 14:48
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