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(Görüntülü Haber) LPG tüp yüklü kamyonet, TIR’a çarptı

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde TIR’a arkadan çarpan LPG tüp yüklü kamyonetin sürücüsü 34 yaşındaki Özgür Şimşek yaralandı, tüpler yola savruldu. Kaza saat 11.45 sıralarında, Keşan-İpsala Karayolu...

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde TIR’a arkadan çarpan LPG tüp yüklü kamyonetin sürücüsü 34 yaşındaki Özgür Şimşek yaralandı, tüpler yola savruldu. Kaza saat 11.45 sıralarında, Keşan-İpsala Karayolu üzerindeki Beyendik Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Keşan’dan İpsala yönüne seyreden Özgür Şimşek yönetimindeki 39 NR 526 plakalı LPG tüp yüklü kamyonet, Beyendik Kavşağı yakınlarında aynı yönde giden 46 yaşındaki Selehattin Kırmızı yönetimindeki 11 TH 010 çekici ve 11 TE 256 dorse plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü Özgür Şimşek yaralanırken, kasadaki dolu LPG tüpleri yola savruldu. Şimşek, ihbar üzerine gelen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yola savrulan tüpler nedeniyle polis ve jandarma, patlama ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Tüpler, yapılan kontrol ardından yol kenarına taşındı. Yaklaşık 1 saat kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, tüplerin ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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