(Görüntülü Haber) Liseli kızı minibüste alıkoyan şoför, 'cinsel taciz' suçundan da yargılanacak

İbrahim MAŞE / MERSİN, () - MERSİN'de, lise öğrencisi 15 yaşındaki N.B.Y.'yi minibüste alıkoydukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan şoför M.G. ile arkadaşı S.B., hakkında 'cinsel istismar suçundan' ek iddianame hazırlanmasına karar verildi. Okul çıkışında eve gitmek için minibüse binen liseli N.B.Y.'yi alıkoydukları iddiasıyla haklarında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan dava açılan ve tutuksuz yargılanan şoför M.G. ile arkadaşı S.B.'nin Mersin 8'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıklar, liseli N.B.Y.'nin ailesi, avukatları, Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Kadın Hakları Merkezi'nin avukatları ile CHP Kadın Kolları üyeleri hazır bulundu. AVUKAT İSTEDİ, MAHKEME KABUL ETTİ Genç kızın avukatı Sema Tokgöz, sanıklarla ilgili ortaya atılan 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' iddiasının cinsel saldırı amacıyla işlendiğini ileri sürerek, sanıklar hakkında ayrıca 'cinsel istismar' suçlamasıyla da ek iddianame hazırlanmasını ve soruşturmanın bu yönde genişletilmesini talep etti. Av. Tokgöz, bu olayın çocuğun psikolojisini bozduğunu ifade ederek durumun dosyaya eklenmesini istedi. Sanıklar ise iddialarla ilgili savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme, sanıklar hakkında 'cinsel istismar' suçlamasıyla ek iddianame hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi. ANNE: CEZA ALMALARINI UMUYORUM Duruşma çıkışı açıklama yapan genç kızın annesi E.Y. ise, "Ceza almalarını umuyorum, istiyorum. İnşallah karşılıksız kalmayacak bunların yaptıkları. Kızımın o an yaşadıklarını düşündüm. Bu beni daha çok yaraladı. Çok şükür ki yine sağ salim yanıma geldi. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Gerçekten zor bir olay" dedi.