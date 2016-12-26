Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...
Dolar yılın son haftasına 3.5107 lira ile başladı
Dolar yılın son haftasına 3.5107...

(Görüntülü Haber) Liseli kızı minibüste alıkoyan şoför, 'cinsel taciz' suçundan da yargılanacak

İbrahim MAŞE / MERSİN, () - MERSİN'de, lise öğrencisi 15 yaşındaki N.B.Y.'yi minibüste alıkoydukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan şoför M.G. ile arkadaşı S.B., hakkında 'cinsel istismar suçundan' ek iddianame hazırlanmasına karar...

İbrahim MAŞE / MERSİN, () - MERSİN'de, lise öğrencisi 15 yaşındaki N.B.Y.'yi minibüste alıkoydukları iddiasıyla tutuksuz yargılanan şoför M.G. ile arkadaşı S.B., hakkında 'cinsel istismar suçundan' ek iddianame hazırlanmasına karar verildi. Okul çıkışında eve gitmek için minibüse binen liseli N.B.Y.'yi alıkoydukları iddiasıyla haklarında 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan dava açılan ve tutuksuz yargılanan şoför M.G. ile arkadaşı S.B.'nin Mersin 8'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıklar, liseli N.B.Y.'nin ailesi, avukatları, Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan, Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi ve Kadın Hakları Merkezi'nin avukatları ile CHP Kadın Kolları üyeleri hazır bulundu. AVUKAT İSTEDİ, MAHKEME KABUL ETTİ Genç kızın avukatı Sema Tokgöz, sanıklarla ilgili ortaya atılan 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' iddiasının cinsel saldırı amacıyla işlendiğini ileri sürerek, sanıklar hakkında ayrıca 'cinsel istismar' suçlamasıyla da ek iddianame hazırlanmasını ve soruşturmanın bu yönde genişletilmesini talep etti. Av. Tokgöz, bu olayın çocuğun psikolojisini bozduğunu ifade ederek durumun dosyaya eklenmesini istedi. Sanıklar ise iddialarla ilgili savunma yapmak için süre istedi. Mahkeme, sanıklar hakkında 'cinsel istismar' suçlamasıyla ek iddianame hazırlanmasına karar vererek duruşmayı erteledi. ANNE: CEZA ALMALARINI UMUYORUM Duruşma çıkışı açıklama yapan genç kızın annesi E.Y. ise, "Ceza almalarını umuyorum, istiyorum. İnşallah karşılıksız kalmayacak bunların yaptıkları. Kızımın o an yaşadıklarını düşündüm. Bu beni daha çok yaraladı. Çok şükür ki yine sağ salim yanıma geldi. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Gerçekten zor bir olay" dedi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55