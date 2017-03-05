(Görüntülü Haber) LİCE' DE SON YILLARIN EN BÜYÜK OPERASYONU BAŞLATILDI

4 TABUR ASKER OPERASYON BÖLGESİNDE DİYARBAKIR'IN 18 KÖYÜNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DİYARBAKIR Valiliği, Lice İlçesi'ne bağlı 18 köyde düzenlenecek operasyon için ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada; Lice ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgedeki sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla bir operasyon düzenleneceği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi: "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı; Örtülü Köyü, Tuzlaköy Köyü, Hedik Köyü, Kıralan Köyü, Yamaçlı Köyü, Dernek Köyü, Saydamlı Köyü, Bayırlı Köyü, Yalımlı Köyü, Akçabudak Köyü, Kılıçlı Köyü, Ulucak Köyü, Yorulmaz Köyü, Baharlar Köyü, Yaprakköy Köyü, Yünlüce Köyü, Güldiken Köyü ve Üçdamlar Köyü sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 5 Mart 2017 günü saat 07.00’den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır." LİCE' DE SON YILLARIN EN BÜYÜK OPERASYONU BAŞLATI Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 18 köyde bugün sabah saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildikten sonra son yılların en büyük operasyonu başlatıldı. Operasyon kapsamında 4 tabur asker 17 helikopter ile operasyonun gerçekleştirileceği noktalara indirilirken operasyonla ilgili intikal görüntüleri basına servis edildi Operasyonun halen sürdüğü bildirildi