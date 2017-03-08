(Görüntülü Haber) Lice'de 1 asker şehit oldu; Lice ve Genç'te 9 terörist öldürüldü

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında geçen pazar günü 7 bin asker, polis özel harekat ve korucunun katılımıyla başlatılan operasyonda, bugün çıkan çatışmada ağır yaralanan 1 uzman çavuş kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Çatışmada 4 PKK'lı terörist ölü ele geçirildi. Lice kırsalında operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e çıktı. Bingöl'ün Genç İlçesinde sürdürülen operasyonda ise bugün 5 terörist öldürüldü. Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Lice operasyonu ile aynı gün başlattıkları operasyonda, Bingöl sınırında etkisiz hala getirilen terörist sayısının 11'e çıktığını söyledi. Diyarbakır'ın Lice, Hani ve Kulp ilçeleri ile Bingöl sınırları arasındaki bin kilometrekarelik alanda 5 Mart'ta 7 bin komando, polis özel harekat ve geçici köy korucusunun katılımı ile başlatılan son yılların en büyük operasyonu devam ediyor. Savaş uçakları ve helikopterlerin de zaman zaman havadan destek verdiği operesyonda, bugün PKK'lı teröristler ile sıcak temas sağlandı. Teröristlerin açtığı ilk ateşte ağır yaralanan 1 uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Aynı çatışmada 4 terörist ise güvenlik güçleri tarafından ölü ele geçirildi. Böylece Lice kırsalında çıkan çatışmalarda etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 8'e çıkarken, operasyon devam ediyor. BİNGÖL'DE 5 PKK'LI DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ Diyarbakır Lice operasyonu ile aynı gün Bingöl 49'uncu Komando Tugay Komutanlığı emir komutasında gerçekleştirilen 'Bayrak-41 Şehit Binbaşı Turgay Çelik-6 operasyonu'nda ise bugün 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Genç İlçesi Sağgöze Öksetepe bölgesinde bir sığınak içerisinde aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de olabileceğini değerlendirdikleri 5 teröristin daha cesedinin bulunduğunu söyledi. Vali Köşger, dün de aynı bölgede 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek, son iki gün içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 11 olduğunu söyledi.