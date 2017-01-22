Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () POLİS, Vatan Caddesi'ndeki emniyet binası, aynı gün AK parti il başkanlığı'na yönelik lav silahlı saldıları gerçekleştirdikten, sonra Esenyurt'ta polis otosuna ateş açıp kaçan terör örgütü üyesi Şerif Turunç'u Tekirdağ'da yakaladı. DHKP-C terör örgütü üyesi Şerif Turunç yere yatırılarak etkisiz hale getirildi. Yapılan aramada glock marka silah bulundu.
(Görüntülü Haber) Lav silahlı saldırıları gerçekleştiren teröristen yakalandığı an
Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () POLİS, Vatan Caddesi'ndeki emniyet binası, aynı gün AK parti il başkanlığı'na yönelik lav silahlı saldıları gerçekleştirdikten, sonra Esenyurt'ta polis otosuna ateş açıp kaçan terör...
22 Ocak 2017 Pazar 13:08
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