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(Görüntülü Haber) Lastiklerini patlatanı yakalamak isteyen emekliye kamera kaydı şoku

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde otomobilinin lastikleri 2 kez kesilip patlatılan 55 yaşındaki Mehmet Ali Yılmaz, bugün üçüncü kez aynı olayla karşılaşınca, saldırganı yakalamak için taktırdığı güvenlik kamerası görüntülerini...

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı İlçesi'nde otomobilinin lastikleri 2 kez kesilip patlatılan 55 yaşındaki Mehmet Ali Yılmaz, bugün üçüncü kez aynı olayla karşılaşınca, saldırganı yakalamak için taktırdığı güvenlik kamerası görüntülerini incelemek istedi. Yılmaz, kayıt için gerekli harddisk bağlanmadığı için kayıt yapılamadığını öğrenince, bir kez daha şoke oldu.

Sandıklı İlçesi'nin Ece Mahallesi'nde oturan emekli Mehmet Ali Yılmaz'ın, evinin önüne park ettiği 03 LR 010 plakalı otomobilinin sağ ön ve arka lastikleri, 1.5 ay önce kesici aletle delindi. Durumu polise bildiren Yılmaz, lastikleri de tamir ettirdi. Bu olaydan 15 gün sonra bu kez aracın sol ön lastiğinin patlatıldığını gören Yılmaz, tekrar polise başvurdu. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, Mehmet Ali Yılmaz evinin balkonuna otomobilini görecek şekilde güvenlik kamerası koydurdu. 

HARDDİSK ŞOKU

Bugün Yılmaz'ın aracının sol ön ve arka lastikleri yine kesici aletle delindi. Güvenlik kamerasından lastikleri patlatan kişi veya kişilerin görüntüsünü almak için firma yetkililerini çağıran Mehmet Ali Yılmaz, kamera sisteminin harddiski olmadığı için kayıt yapılamadığı yanıtını aldı. Kamera montajını yapan firma yetkilileri sisteme harddisk koymayı unuttukları için lastiklerin tamir ücretini üstlenirken, sisteme de harddisk bağladı.

Aracın lastiklerinin kesilip patlatılmasından bıktığını söyleyen Mehmet Ali Yılmaz, "1.5 ayda 3 kez otomobilimin lastiğini keserek patlattılar. Polis delil ve güvenlik kamerası kaydı olmadığı için bir şey yapmayacaklarını söyledi. Emniyete yine gittim. Emniyet kamera kaydı istedi. Sağ olsun bizim kameracı da harddisk takmayı unutmuş. Kamerayı 10 gün önce taktırmıştık. Kayıt istedik. Kamerayı takan kişi harddisk takmadığını söyledi. Elimizde görüntü olmayınca polise de gidemedik" dedi.

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