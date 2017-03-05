(Görüntülü Haber) Lastik deposu yandı, şehri duman kapladı

Zafer TOKUŞ- Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), () - ADAPAZARI'nda, hurda lastik depolama alanında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında yükselen dumanlar şehir merkezinin üzerine çöktü. Saat 15.30 sıralarında, Karaköy Mahallesi Sakarya Nehri kenarında bulunan hurda lastik depolama alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa bir süre içerisinde binlerce hurda lastiğin bulunduğu bölgeye yayıldı. Yangınla birlikte siyah dumanlar Adapazarı'nın üzerine çöktü. Çevrede oturanlar dumanlardan dolayı evlerini terk ederken, yangına Sakarya Büyükşehir Belediye itfaiyesinin yanı sıra çevre ilçelerde konuşlandırılan itfaiye ekipleri de müdahale etti. Yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.