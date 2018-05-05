KONYA'nın Ereğli ilçesinde lastiği patlayan otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Karaman Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Fahrettin Avcı idaresindeki 42 YE 524 plakalı otomobil, seyir halindeyken sağ arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak park halindeki 42 YD 048 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücü Avcı yaralanmazken, otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kadın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Her iki sürücü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Görüntülü Haber) Lastiği patlayan otomobil, otomobile çarptı: 2 yaralı
KONYA'nın Ereğli ilçesinde lastiği patlayan otomobilin park halindeki otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 09.30 sıralarında Barbaros Mahallesi Karaman Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Fahrettin...
05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:57
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.