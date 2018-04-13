Mahir ALAN-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'da lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp köprü bariyerlerine çarpan kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Kaza, öğleden soran Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 02 BB 007 plakalı kum yüklü kamyon, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, Göksu Köprüsü'nün bariyerlerine çarparak durdu. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen yaralı sürücü acil serviste tedaviye alındı.
(Görüntülü Haber) Lastiği patlayan kamyon bariyerlere çarptı
Mahir ALAN-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'da lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp köprü bariyerlerine çarpan kum yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı. Kaza, öğleden soran Adıyaman- Gölbaşı karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün...
13 Nisan 2018 Cuma 17:39
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