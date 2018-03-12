Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
İran'da Türk jeti düştü: Uçakta 11 kişi bulunuyordu
Bekarlığa veda partisi faciayla sonuçlandı
ABD'de helikopter ırmağa düştü: 2 ölü
Helikopter ırmağa düştü: 2 ölü

(Görüntülü Haber) Lahitte define arayan 3 kişi adliyeye sevk edildi

KAYSERİ'de, Roma dönemine ait olduğu belirlenen ve aile mezarı olduğu anlaşılan lahitte define arayan 3 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, "Kral mezarı sandık, mücevher bekliyorduk, kemik çıktı" dedi. Mahkeme...

KAYSERİ'de, Roma dönemine ait olduğu belirlenen ve aile mezarı olduğu anlaşılan lahitte define arayan 3 kişi, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri, "Kral mezarı sandık, mücevher bekliyorduk, kemik çıktı" dedi. Mahkeme kararı ile aranan bir kişinin peşine düşen Kayseri polisi, 9 Mart'ta Merkez Melikgazi ilçesi Gültepe Mahallesi Gelincik Sokak'ta Veli Uçar'a (42) ait iş yerinde bir tünel içinde lahit olduğunu tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla buradaarama yapan ekipler, Roma dönemine ait olduğu belirlenen, 1700 yıllık olduğu sanılan, 10 ton ağırlığında taş bir lahit buldu. Olayla ilgili Veli ve Kemal Uçar kardeşler ile oto yıkamacıda çalışan Ömer D. gözaltına alındı. 3 gün süren sorgularının ardından define arayan 3 kişi, adliyeye gönderilmek üzere Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. Burada sağlık muayenesinin ardından polis aracına bindirilen şüphelilerden biri görüntü çeken gazetecilere, "Ne çekiyorsunuz? Hiç mi define arayan görmediniz ? Mezardan hacı emmilerin kemikleri çıktı. Kralın mezarından mücevher, altın taç bekliyorduk ama kemik çıktı" dedi. Arkeoğlar tarafından il yöneticilerinin huzurunda kapağı açılan lahitten çıkan gözyaşı şişesi ile hangi madenden yapıldığı henüz saptanmayan bilezik, kayseri Arkeoloji müzesine kaldırıldı. Lahitin de hasar görmeden çıkarılarak müzeye götürüleceği ifade edildi

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314