() Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak Hakurk'ta düzenlenen hava harekatında 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Kuzey Irak'taki PKK hedeflerinin topçu atışları ve hava harekatı ile imha edilme anı görüntüleri sosyal medyada yer aldı.
(Görüntülü Haber) Kuzey Irak'taki PKK hedeflerinin imha edilme anı
() Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede Kuzey Irak Hakurk'ta düzenlenen hava harekatında 6 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Kuzey Irak'taki PKK hedeflerinin topçu atışları ve hava...
07 Nisan 2018 Cumartesi 12:42
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