() Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Irak kuzeyi Hakurk ve Kani Rash bölgesindeki operasyonların devam ettiği, şu ana kadar 10 teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda ağır ve hafif silah ile bunlara ait mühimmatın ele geçirildiği belirtildi.
(Görüntülü Haber) Kuzey Irak'ta operasyon : 10 terörist etkisiz hale getirildi
() Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Irak kuzeyi Hakurk ve Kani Rash bölgesindeki operasyonların devam ettiği, şu ana kadar 10 teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda ağır ve hafif silah ile bunlara ait...
16 Mart 2018 Cuma 10:26
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