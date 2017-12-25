() Hakkari - Kuzey Irak sınırında güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor. Kuzey Irak sınırında tespit edilen teröristlerin kaçış bölgeleri havadan ve karadan ateş altına alındı.
(Görüntülü Haber) Kuzey Irak sınırında teröristlerin kaçış bölgeleri böyle bombalandı
() Hakkari - Kuzey Irak sınırında güvenlik güçlerinin operasyonları devam ediyor. Kuzey Irak sınırında tespit edilen teröristlerin kaçış bölgeleri havadan ve karadan ateş altına alındı.
25 Aralık 2017 Pazartesi 17:04
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