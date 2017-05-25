ANKARA - () Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Kuzey Irak'taki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bugün saat 20.50'da Kuzey Irak Metina bölgesine düzenlenen hava harekatı ile eylem hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen silahlı 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Ayrıca operasyon kapsamında aynı vuruş bölgesinde teröristler tarafından kullanılan bir cephanelik de imha edildi.
(Görüntülü Haber) Kuzey Irak Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA - () Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmede; Kuzey Irak'taki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bugün saat 20.50'da Kuzey Irak Metina bölgesine düzenlenen...
25 Mayıs 2017 Perşembe 16:06
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.