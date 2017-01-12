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(Görüntülü Haber) Kuzey Irak'a hava harekatı

ANKARA/ Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Zap bölgesindeki PKK hedeflerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, 11 Ocak 2017 tarihinde 16.19-16.29...

ANKARA/ Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Zap bölgesindeki PKK hedeflerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, 11 Ocak 2017 tarihinde 16.19-16.29 saatleri arasında Irak' ın kuzeyi Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 havan mevzii (yüklü miktarda cephanesi ile birlikte) ve 2 barınağın içerisinde bulunan bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerle beraber ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.

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