ANKARA/ Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Zap bölgesindeki PKK hedeflerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, 11 Ocak 2017 tarihinde 16.19-16.29 saatleri arasında Irak' ın kuzeyi Zap bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanılan 2 havan mevzii (yüklü miktarda cephanesi ile birlikte) ve 2 barınağın içerisinde bulunan bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerle beraber ateş altına alınarak imha edildiği bildirildi.
(Görüntülü Haber) Kuzey Irak'a hava harekatı
ANKARA/ Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Zap bölgesindeki PKK hedeflerine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, 11 Ocak 2017 tarihinde 16.19-16.29...
12 Ocak 2017 Perşembe 11:52
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