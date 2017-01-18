Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde kuzeni 43 yaşındaki Osman Karaosmanoğlu’nu pompalı tüfekle vurarak yaralayan Osman Ö. tutuklandı. Olay, dün saat 14.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi çevre yolu üzerindeki özel oto servisinin önünde meydana geldi. Osman Karaosmanoğlu oto servisinin önünde beklerken, yanına otomobil yaklaştı. Araçtan inen kişi, Karaosmanoğlu'nu pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Başı ve vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Karaosmanoğlu yere yığılırken, saldırgan ise geldiği araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Alaeddin Keykubad Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Karaosmanoğlu, yoğun bakım ünitenisnde tedaviye alındı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 07 GCZ 66 plakalı otomobille olay yerinden kaçan saldırganın, Osman Karaosmanoğlu'nun amcasının oğlu Osman Ö. olduğunu tespit etti. Aralarındaki husumet nedeniyle Karaosmanoğlu'nu vurduğu iddia edilen Osman Ö., bugün polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Osman Ö., ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklandı. Osman Ö.'nün babasının soyadını değiştirmesi nedeniyle öz amca çocuğu olan kuzenlerin soyadlarının farklı olduğu belirtildi.
(Görüntülü Haber) Kuzenini pompalı tüfekle yaralayan kişi tutuklandı
Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde kuzeni 43 yaşındaki Osman Karaosmanoğlu’nu pompalı tüfekle vurarak yaralayan Osman Ö. tutuklandı. Olay, dün saat 14.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi çevre...
18 Ocak 2017 Çarşamba 20:46
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