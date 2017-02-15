Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde 70 metre derinliğinde 5 metre çapında kuyuya düşen iki kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
(Görüntülü Haber) Kuyuya düşen 2 kişiyi kurtarma çalışması sürüyor
Mardin 'in Kızıltepe ilçesinde 70 metre derinliğinde 5 metre çapında kuyuya düşen iki kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor
15 Şubat 2017 Çarşamba 15:24
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