Haci BOZKURT/ KAHTA (Adıyaman) () - ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi'nde, Cevdet Tuncel'in öğle saatlerinde tıraş olmak için kilitlediği kuyumcunun kapısını demir levye ile açan kimliği belirlenemeyen kişi, çelik kasalarda bulunan 150 bin lirayı çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, öğle saatlerinde Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde meydana geldi. Kuyumcu Cevdet Tuncel, işyerini kapatarak tıraş olmaya gitti. Tıraştan sonra işyerine gelen Tuncel, kasanın açık olduğunu ve içerisindeki 150 bin liranın çalındığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polisler, işyerinin güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarında bir kişinin demir levyeyle girdiği işyerinin tezgahının altındaki çelik kasalarda bulunan paraları çaldığı belirlendi. Polis, şüphe ve ona yardım ettiği düşünülen kişilerin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.
(Görüntülü Haber) Kuyumcudaki 150 bin liralık soygun kamerada
Haci BOZKURT/ KAHTA (Adıyaman) () - ADIYAMAN’ın Kahta İlçesi'nde, Cevdet Tuncel'in öğle saatlerinde tıraş olmak için kilitlediği kuyumcunun kapısını demir levye ile açan kimliği belirlenemeyen kişi, çelik kasalarda bulunan 150 bin lirayı...
22 Mayıs 2017 Pazartesi 17:48
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