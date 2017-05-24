(Görüntülü Haber) Kuyumcuda silahlı soygun girişimi: 1 ölü, 2 yaralı (2)

ÇATIŞMA ANI KAMERADA Gaziantep'te, sabah saatlerinde kuyumcuyu soymaya çalışan 1'i kadın 2 kişi ile işyeri sahibi Ömer Ekinci ve oğlu Şükrü Ekinci arasında yaşanan çatışma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde işyerine yeni giren kuyumcu Ömer Ekinci'nin arkasından yarım şekilde duran kepenkten ellerinde tüfeklerle içeri giren 1'i kadın 2 kişinin çantayı uzattıkları görülüyor. Altınları vermek istemeyen Ömer Ekinci ile oğlu Şükrü Ekinci'nin tabancalarıyla karşılık verdiği olayda, tarafların karşılıklı olarak birbirlerine ateş ettiği görülüyor. Defalarca açılan ateş sonucu yaşamını yitiren erkek soyguncunun yere düştüğü, kadının ise dışarı çıkıp kaçtığı, kuyumcu baba ve oğlunun ise peşinden gittiği görülüyor. Soygun girişiminin yaklaşık 30 saniye sürdüğü görüntüler polis tarafından incelemeye alındı. Polisler, erkek soyguncunun öldüğü, Şükrü Ekinci'nin ise yaralandığı soygun girişiminin ardından yaralı olarak kaçan kadın hırsızı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Eyyüp BURUN /GAZİANTEP, ()