Haber: Sinan BİLGİLİ / İstanbul Esenler'de kuyumcu soygunu öncesinde, şüpheliler güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, soyguncuların bir kahvehaneden çay aldığı sonra da kuyumcuya yöneldikleri görülüyor.
(Görüntülü Haber) Kuyumcu soygunu öncesi soyguncular güvenlik kamerasında
Haber: Sinan BİLGİLİ / İstanbul Esenler'de kuyumcu soygunu öncesinde, şüpheliler güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, soyguncuların bir kahvehaneden çay aldığı sonra da kuyumcuya yöneldikleri görülüyor.
29 Aralık 2017 Cuma 12:59
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