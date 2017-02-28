(Görüntülü Haber)Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 11 kadın gözaltında
KÜTAHYA merkezli FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kadın gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında...
28 Şubat 2017 Salı 08:21
KÜTAHYA merkezli FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 11 kadın gözaltına alındı. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında il merkezi, Tavşanlı İlçesi ile Ankara'nın Kahramankazan İlçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda FETÖ'nün ablaları oldukları ve ByLock programı kullandıkları iddiasıyla 11 kadın yakalandı. Evlerinde arama yapılan şüpheliler hastanede sağlık raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere Kütahya Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi'ne götürüldü.
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