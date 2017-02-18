(Görüntülü Haber) Kütahya'daki cinayetin sanıkları adliyede

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, () - KÜTAHYA'da eşi ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü 25 yaşındaki fabrika işçisi evli 1 çocuk babası İsmail Yavuz'u bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 38 yaşındaki Mehmet Cangür, eşi 34 yaşındaki Emine Cangür ile olaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan kayınvalidesi 66 yaşındaki Ummuhan Bakır ve kayınbiraderi 36 yaşındaki Kadir Bakır adliyeye sevk edildi. Olay dün saat 05.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi Çeltik Sokak'taki apartmanın birinci kat dairesinde meydana geldi. İddialara göre, 1.5 aydır işsiz olan evli 1 çocuk babası Mehmet Cangür, geri dönüşüm fabrikasında çalışan eşi Emine Cangür'ün cep telefonundan aynı fabrikada çalışan İsmail Yavuz ile mesajlaştığını gördü. Mehmet Cangür, çocuğunu akrabasının yanına gönderdi, eşi Emine Cangür'ü de dövüp bacaklarından bıçakla hafif yaraladı. Cangür, bununla da yetinmeyip eşinin cep telefonundan İsmail Yavuz'a 'Eşim evde yok, Ankara'ya gitti. Eve gel' diye mesaj yolladı. SES DUYULMASIN DİYE AĞZINI FULARLA KAPATMIŞLAR Daha sonra eşini soyup bornoz giydiren Mehmet Cangür, İsmail Yavuz geldiğinde onu bornozla karşılayıp yatak odasına götürmesini istedi. İsmail Yavuz'u kapıda bornozla karşılayan Emine Cangür onu yatak odasına götürdü. Bu sırada odaya giren Mehmet Cangür de İsmail Yavuz'a saldırdı. Kaçmak isteyen Yavuz koridorda Mehmet Cangür tarafından defalarca bıçaklandı. Cangür, bağırma sesinin duyulmaması için İsmail Yavuz'un ağzını boyun fuları ile kapattı. Yine iddialara göre Mehmet Cangür daha sonra telefonla kayınvalidesi Ummuhan Bakır ve kayınbiraderi Kadir Bakır'ı arayıp eve çağırdı. Kayınvalide ve kayınbiradere koridorda kanlar içerisinde yatan İsmail Yavuz'u gösteren Mehmet Cangür, "Bakın kızınız benim namusumu kirletti. Ben de o yüzden bu adamı bıçakladım. Şimdi bu cinayeti kızınız üstlenecek. Bu adamı kendisinin öldürdüğünü söyleyecek. Yoksa onu da öldürürüm" dedi. Mehmet Cangür bu sırada İsmail'in can çekiştiğini görünce eşinin eline bıçağı verdi. Cangür, daha sonra eşinin elini tutarak İsmail'in boynuna ve cinsel organına doğru bıçağı sapladı. Apartman sakinlerinin gürültü ve kavga sesleri nedeniyle 155 Polis İmdat hattını aramalarının ardından olay yerine polis ekipleri geldi. Emine Cangür elinde iki kanlı bıçakla kapıyı polislere açtı, cinayeti kendisinin işlediğini ve evde kimsenin olmadığını söyledi. Polisler içeriye girdiklerinde evde bulunan Mehmet Cangür, kayınvalidesi Ummuhan Bakır ve kayınbiraderi Kadir Bakır'ı gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekibi de yaptığı incelemede 11 yerinden bıçaklanan İsmail Yavuz'un öldüğünü belirledi. SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE UZUN GÖRÜŞMELER YAPMIŞLAR Emine Cangür'ün sosyal medya hesapları ile cep telefon mesajlarında öldürülen İsmail Yavuz ile 3 aydan buyana arkadaş oldukları, eşinden boşanacağını yazdığı, sevgi ve aşk sözcüklerinin yanısıra 14 Şubat Sevgililer Gününde de uzun görüşmeler yaptıkları belirlendi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince sorgulanan Emine Cangür cinayeti eşi Mehmet Cangür'ün işlediğini öne sürdü. Mehmet Cangür ise "İsmail'i bıçakladım ancak onu, son bıçak darbeleriyle eşim öldürdü" dedi. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulamaları tamamlanan Mehmet Cangür, eşi Emine Cangür, kayınvalidesi Ummuhan Bakır ve kayınbiraderi Kadir Bakır adliyeye sevk edildi.