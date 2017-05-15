(Görüntülü Haber) Kütahya'da çocuklar Kurtuluş Savaşı döneminden el bombası buldu
KÜTAHYA'da bir sitenin yanındaki otomobil park alanında oynayan çocuklar patlamamış el bombası buldu. Kurtuluş Savaşı döneminden olduğu sanılan el bombası polis tarafından boş arazide imha edildi. Fatih Mahallesi Ela Çeşme Sokak'ta...
15 Mayıs 2017 Pazartesi 12:51
KÜTAHYA'da bir sitenin yanındaki otomobil park alanında oynayan çocuklar patlamamış el bombası buldu. Kurtuluş Savaşı döneminden olduğu sanılan el bombası polis tarafından boş arazide imha edildi. Fatih Mahallesi Ela Çeşme Sokak'ta meydana gelen olayda, bir sitenin yanında otomobillerin park ettiği, etrafı açık, üzerinde sadece çatı olan garajda oyun oynayan çocuklar toprağı kazdıklarında bir el bombası buldu. Çocukların durumu ailelerine bildirmesinin ardından yapılan ihbar üzerine bombanın bulunduğu yere polis ekipleri sevk edildi. Kurtuluş Savaşı yıllarından kalma olduğu belirtilen İngiliz yapımı el bombası, incelemenin ardından bomba uzmanı tarafından kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Hacı Azizler mevkiindeki boş arazide patlatılarak imha edildi.
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