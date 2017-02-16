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(Görüntülü Haber) Kütahya'da bıçaklı- tüfekli kavga: 4 gözaltı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, () - KÜTAHYA'da 22 yaşındaki Mehmet Emin Yıldız, tartıştığı aynı yaştaki Gökhan Sivri'yi bıçakla kalçasından yaraladı. Gökhan Sivri de otomobilden aldığı tüfekle sağa-sola ateş etti. Polis olayla ilgili...

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, () - KÜTAHYA'da 22 yaşındaki Mehmet Emin Yıldız, tartıştığı aynı yaştaki Gökhan Sivri'yi bıçakla kalçasından yaraladı. Gökhan Sivri de otomobilden aldığı tüfekle sağa-sola ateş etti. Polis olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Olay, Akkent Mahallesi'ndeki TOKİ Konutları önünde meydana geldi. Mehmet Emin Yıldız, tartıştığı Gökhan Sivri'yi bıçakla kalçasından yaralayıp kaçtı. Gökhan Sivri de otomobilden aldığı tüfekle rastgele sağa-sola ateş açtı. Saçmalardan bazıları bir halk otobüsü ile iki evin duvarına isabet etti. Olayda yaralanan olmazken Gökhan Sivri ile yanında bulunan arkadaşları 22 yaşındaki Murat Yavuz ile 19 yaşındaki Ahmet Tufan Yıldırım 26 BR 226 plakalı otomobille kaçtı. Polisler Mehmet Emin Yıldız'ı olayda kullandığı bıçakla yakalayan polis, otomobille kaçan Gökhan Sivri'nin peşine düştü. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan Gökan Sivri yönetimindeki otomobille refüje çarpınca, yanındaki arkadaşları Murat Yavuz ve Ahmet Tufan Yıldırım ile birlikte yakalandı. Otomobilde 2 adet tüfek, 1 satır ve 1 kama ele geçirildi. Gözaltına alınan kişilerle ilgili soruşturma başlatıldı.

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