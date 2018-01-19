(Görüntülü Haber) Kuşadası açıklarında lastik bot içerisindeki 56 göçmen böyle yakalandı

AYDIN () Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından Aydın Kuşadaşı açıklarında lasstik bot içerisindeki 56 Suriyeli düzensiz göçmen yakalandı. Operasyona anına ilişkin görüntüler ise Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşıldı. 17 Ocak 2018 tarihinde saat 06.45?te, görevli Sahil Güvenlik Uçağı tarafından, Aydın Kuşadası ilçesi Davutlar önlerinde hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bahse konu lastik bot durduruldu ve içerisindeki Suriye uyruklu 56 düzensiz göçmen (22 erkek, 9 kadın, 25 çocuk) yakalandı. Operasyona anına ilişkin görüntüler ise Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından paylaşıldı.