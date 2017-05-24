(Görüntülü Haber) Kurusıkı tabancayla arkadaşını korkuturken polise yakalandı

SİVAS'ta arkadaşıyla tartışırken korkutmak amaçlı yanında bulunan kurusıkı tabancayı ateşleyen 17 yaşındaki T.A. polis ekipleri tarafından yakalandı.



Olay saat 18.00 sıralarında Kaleardı Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan ailesi ile birlikte Sivas'a gelen T.A., mahallede arkadaşı O.S. ile tartışmaya başladı. İddiaya göre O.S.'nin bıçak çekmesi üzerine T.A. da korkutmak amacıyla yanında bulunan kurusıkı tabanca ile ateş ederek olay yerinden kaçtı. Bu sırada mahallede uygulamada olan trafik ekipleri T.A.'nın peşine düştü. Kısa süre sonra ekiplerce yakalanan T.A. gözaltına alınarak polis merkrezine götürüldü. T.A.'nın üzerinde bulunan kuru sıkı tabanca ve bir miktar kuru sıkı mermisine de el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.