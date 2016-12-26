Haber-Kamera: Mustafa ÖZDABAK - Hasan YILDIRIM / İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme sahilinde denizde erkek cesedi bulundu. Kuruçeşme Parkı sahilde denizde temizlik yapan belediye işçileri, denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark edince durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, deniz polisi çağrıldı. Bot ile sahile yanaşan ekipler, cesedi sahile çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde denizden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin üzerinden Selim Tanrıverdi'ye ait kimlik çıktı. Ceset, yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.
(Görüntülü Haber) Kuruçeşme sahilinde erkek cesedi bulundu
Haber-Kamera: Mustafa ÖZDABAK - Hasan YILDIRIM / İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme sahilinde denizde erkek cesedi bulundu. Kuruçeşme Parkı sahilde denizde temizlik yapan belediye işçileri, denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu fark...
26 Aralık 2016 Pazartesi 13:08
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