(Görüntülü Haber) Kurtulan köpek kuyunun itfaiye merkezindeki görüntüsü
15 Şubat 2017 Çarşamba 08:56
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