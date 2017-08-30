Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN'ın Tercan İlçesi'ne bağlı Güvenlik Köyü'nde sürüye saldıran kurtarlar, 80 koyunu telef etti. Olay dün akşam köye birkaç kilometre uzaklıkta meydana geldi. 45 yaşındaki Davut Boz'a ait koyun sürüsü otlatılmak üzere yaylaya götürüdüldü. Karanlığın çöktüğü sırada koyun sürüsü kurtların saldırısına uğradı. Saldırıda sürü içerisindeki 80 koyun telef oldu. Binlerce lira zarara uğradığını söyleyen Boz, "Kurt bölgede çok. Yasak olduğu için hiçbirine dokunamıyoruz. Şimdi zararımı kim karşılayacak? Her biri 5-6 bin lira olan koyunlarımın parasını kimden alacağım? Çok şükür ki insanlara saldırmamış" dedi.
(Görüntülü Haber) Kurtlar sürüye saldırdı, 80 koyun telef oldu
Coşkun MENEK/ERZİNCAN, () - ERZİNCAN'ın Tercan İlçesi'ne bağlı Güvenlik Köyü'nde sürüye saldıran kurtarlar, 80 koyunu telef etti. Olay dün akşam köye birkaç kilometre uzaklıkta meydana geldi. 45 yaşındaki Davut Boz'a ait koyun...
30 Ağustos 2017 Çarşamba 17:42
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