Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, 69 yaşındaki Kerim Göğebakan, kurban eti çekerken elini kıyma makinesine sıkıştırdı. Olay, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'ne meydana geldi. Kerim Göğebakan, kıyma makinesinde kurban etini çekerken dikkatsizlik sonucu sol elini makineye sıkıştırdı. Ailesinin ihbarı üzerine eve gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, çabaları sonuç vermeyince Göğebakan'ı kıyma makinesiyle birlikte Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü. Doktorlarla birlikte ameliyata giren itfaiye ekibi, Kerim Göğebakan'ın elini kıyma makinesinden çıkarmayı başardı. Eli kıyma makinesinden kurtarılan ancak parmaklarının kırıldığı saptanan Göğebakan'ın tedavisine başlandı.
(Görüntülü Haber) Kurban eti çekerken elini kıyma makinesine sıkıştırdı
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ta, 69 yaşındaki Kerim Göğebakan, kurban eti çekerken elini kıyma makinesine sıkıştırdı. Olay, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'ne meydana geldi. Kerim Göğebakan, kıyma...
02 Eylül 2017 Cumartesi 16:43
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