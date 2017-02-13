(Görüntülü Haber) Kurada aynı isim 2 kere çıktı ortalık karıştı (2)

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, () - KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan İlçesi'nde yapımı tamamlanan Devlet Hastanesi'nde işe alınacak 50 kişiyi belirlemek için yapılan kura çekiminde aynı ismin 2 kez çıkması, gerginliğe yol açtı. Listenin önceden hazırlandığını öne sürerek salondaki görevlilere tepki gösteren adaylar, daha sonra yolu trafiğe kapattı. İnşaatı tamamlanan ve yakında hizmete açılacak olan 300 yataklı Elbistan Devlet Hastanesi'ne çeşitli branşlarda asgari ücretli olarak alınacak 50 kişilik işe 3 bin 646 kişi başvurdu. Başvurunun yüksek olması üzerine Kahramanmaraş Kamu Hastaneleri Birliği, işe alınacak 50 kişiyi belirlemek amacıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde noter huzurunda kura çekimi düzenledi. 'BİLGİSAYAR ORTAMINDA HATA SIFIRA İNİYOR' Kahramanmaraş 5'inci Noter Katibi Kadir Ergüven, kura çekimi yapılırken isimlerin büyük ekrana yansıtılacağını söyledi. Bu sırada adaylardan birinin, kura çekiminin isimlerin kağıtlara yazılıp torba içerisinde çekilmesi yerine neden bilgisayar ortamında yapıldığını sorması üzerine Ergüven, "Katılım çok fazla olduğu için elektronik yapıyoruz. Ondan kağıt kırışır, birbirine girer yanılmamız daha yüksek. Ama bilgisayar ortamında bu hatamız sıfıra iniyor. Bir sorun olduğu taktirde mahkeme bunu inceleyip yanlışını, doğrusunu tespit eder" dedi. AYNI İSİM 2 KEZ ÇIKTI Daha sonra Noter Katibi Ergüven'in talimatıyla kura çekimine geçildi ve isimler salondaki dev ekrana da yansıtıldı. Kadir Ergüven de kuradan çıkan isimleri tek tek okurken, asil 50 kişi belirlendikten sonra yedek listenin kurasını çekmek istedi. Bu sırada salondaki adaylardan biri Meral Yıldırım isminin 2 kez çıktığını söyledi. Ergüven ilk başta, "TC'si farklıdır" dedi ancak TC numaralarının da aynı olduğunun ortaya çıkması üzerine Kadir Ergüven, yedek listedeki ilk ismin 2'nci kez çıkan ismin yerine geçeceğini söyledi. Bunun üzerine salonda tansiyon yükseldi ve adaylar listenin önceden hazırlandığını ve torpil olduğunu öne sürdü. 2 FARKLI AÇIKLAMA Tepkiler üzerine Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Mali Hizmetler Başkanı Murat Bulut kürsüye gelerek torpil olmasının mümkün olmadığını, kuranın şeffaf olması için noter çağrıldığını belirtti. Kuranın eski usulle yeniden çekileceğini belirten Bulut, "Cam kavanoza bırakılacak öyle çekilecek. Provokasyon çıkaran insanlara uymayın sizden rica ediyorum. Burada bir şaibe yok. 5'nci noterimize dediğiniz bu isnat haksızlık olur. Eski usulle çekilecek" diye konuştu. NOTER KATİBİ: KURA USULSÜZ VE GEÇERSİZ 5'inci Noter Başkatibi Kadir Ergüven de "Kura çekimini iptal ediyoruz. Kura yok, çekim yok" dedi. Kürsüden inen Bulut, bir süre sonra bu defa kurada ismi çıkan bir adayla kürsüye çıktı. Aday, müracaatını yaptığını ve daha sonra başka hiçbir yere başvurmadığını söyledi. Murat Bulut da yine şaibenin söz konusu olmadığını belirtip notere dönerek "Şimdi yedekleri çekelim" dedi. Yedek listenin çekilmesinin ardından Murat Bulut haksızlık yapıldığını düşünenlerin ilgili mercilere müracaat etmeye hakkı olduğunu belirtip "Kura bitmiştir" dedikten sonra kürsüden inerek tepkiler arasında salondan ayrıldı. Murat Bulut'un ardından 5'inci Noter Başkatibi Kadir Ergüven kuranın usulsüz ve geçersiz olduğunu söyledi. YOLU KAPATTILAR Salondaki kalabalık daha sonra dışarı çıkarak yolu trafiğe kapattı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, yaptıkları eylemin hukuksuz olduğunu, yolu açmamaları durumunda müdahale edeceklerini belirtmesi üzerine kalabalık yolu trafiğe açtı. İptal edilen kuranın ne zaman yeniden çekileceğine ise önümüzdeki günlerde karar verilecek.