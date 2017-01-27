(Görüntülü Haber) Kulüp mağazasından girip, yanındaki büfeyi soydular
TOKAT'ın Erbaa İlçesinde kimliği belirsiz kişiler, Erbaaspor futbol takımının satış mağazasının tavanını delerek çeri girip, kapısını kırdıkları yanındaki büfeden 3 bin 500 lira değerinde sigara çaldı. Olay, dün gece ilçe...
27 Ocak 2017 Cuma 13:16
TOKAT'ın Erbaa İlçesinde kimliği belirsiz kişiler, Erbaaspor futbol takımının satış mağazasının tavanını delerek çeri girip, kapısını kırdıkları yanındaki büfeden 3 bin 500 lira değerinde sigara çaldı. Olay, dün gece ilçe merkezindeki Cumhuriyet Mahallesi İstiklal Caddesinde bulunan Spor Toto 3’üncü Lig ekiplerinden Erbaaspor'un ürün satış mağazasında meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler satış mağazasının asma tavanına tırmanıp çatısını deldi. Çatıyı delip mağazanın içine giren kişiler, bitişiğinde bulunan İlhan Yılmaz'ın işlettiği büfenin kapısını kırarak içeri girdi. Büfeden 3 bin 500 lira değerindeki sigaraları çalan hırsızlar girdikleri gibi asma tavanın kırdıkları bölümden çıkarak kaçtı. Büfe görevlisi sabah hırsızlığı fark ederek durumu polise bildirdi. Polis olay yerinde parmak izi araması yaparak, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Erbaaspor mağazasından ise bir şey çalınmadığı belirlendi.
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