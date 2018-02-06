Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde traktörden düşen sürücü Cebrail Arslan ağır yaralandı. Kaza, Toklu köyünde meydana geldi. Tarlada işi bittikten sonra köyüne giden Cebrail Arslan, kullandığı traktörden dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Arslan, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Besni Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Arslan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
(Görüntülü Haber) Kullandığı traktörden düşüp yaralandı
Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-) ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde traktörden düşen sürücü Cebrail Arslan ağır yaralandı. Kaza, Toklu köyünde meydana geldi. Tarlada işi bittikten sonra köyüne giden Cebrail Arslan, kullandığı traktörden dengesini...
06 Şubat 2018 Salı 16:32
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