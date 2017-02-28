(Görüntülü Haber) Küçükçekmece'deki kaçak sigara operasyonu polis kamerasında

Haber:Çağatay KENARLI, İstanbul İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde 27 işyerine kaçak sigara operasyonu düzenledi. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin katılımıyla geniş güvenlik önlemleri alan polis ekiplerine, polis helikopteri de destek verdi. Operasyon kapsamında değişik markalarda 47 bin 688 paket sigara, 38 bin 400 makaron ele geçirildi. Yapılan operasyonda 2 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, 25 iş yeri sahibinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. OPERASYON POLİS KAMERASINDA Polis helikopterinin havadan görüntü almasıyla başlayan operasyonda, ekiplerin mahalleye geldiği zaman belirlenen adreslere koşarak gitmeleri polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekipleri işyerlerinde yaptıkları aramalarda kaçak sigaraları ele geçirilmesi kaydedildi. Polis ekipleri yaptıkları aramalar sırasında bir işyerinde rafların arkasında bir zula olduğunu belirleyerek kaçak sigaraların bulunduğu bir odaya girerek arama yapması görüldü.